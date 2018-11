Ultimi giorni per iscriversi al corso di arte presepiale

MESSINA - Scade il 4 novembre il termine per le iscrizioni alle lezioni del corso di Arte Presepiale, che sarà ospitato nei locali dell’oratorio Domenico Savio in Via Lenzi 24, nei giorni 8, 9 e 10 novembre, dalle 17 alle 20.

Gli incontri sono curati dalla sede cittadina dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, sono dedicati a chi vuole imparare a progettare e realizzare un presepio e sono rivolti sia a chi si accosta per la prima volta alle attività sia a chi vuole approfondire le tecniche per la creazione delle opere.

Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 3495612109 o mandare un'email all’indirizzo info@presepimessina.it entro il 4 novembre.

L’Associazione Italiana Amici del presepio Sede di Messina, nata nel 2001 e presieduta da Gigi Genovese, promuove la diffusione della cultura del Presepio, attraverso l’organizzazione di mostre d’arte Presepiale a Messina e provincia, la costruzione di Presepi in alcune chiese, la realizzazione di corsi teorico pratici di tecnica presepistica e la partecipazione a concorsi, esposizioni, conferenze, riunioni e visite collettive ai Presepi e ad importanti rassegne nazionali e internazionali.