Enzo Piedimonte pizzaiolo delle star al Concertone del Primo Maggio

Da Noemi a Gaia, passando per Giorgia, Arisa e Rocco Hunt, decine di artisti hanno assaggiato le specialità del messinese d'adozione

ROMA – Da Gaia a Rocco Hunt, da Arisa a Leo Gassman, passando per big del calibro di Noemi, Giorgia, Gue Pequeno e tantissimi altri artisti della musica italiana: in molti hanno assaggiato e apprezzato la pizza del maestro napoletano Enzo Piedimonte, che da Messina è partito per Roma per gestire, per il secondo anno di fila, l’area pizzeria del Concertone del Primo Maggio. All’evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil il messinese d’adozione ha regalato momenti di gusto a decine di artisti.

Una manifestazione importante, accolta con soddisfazione da Piedimonte: “Stare dietro le quinte di un evento come il Concertone del Primo Maggio è una ricompensa per la dedizione che metto nel mio lavoro. La gente assiste allo spettacolo sul palco, realizzato grazie alla professionalità delle tante maestranze impegnate davanti e dietro le quinte. È importante lavorare in modo sicuro, degno e rispettoso per ciascuno come è stato più volte ribadito ieri. Il Primo Maggio è una giornata dedicata ai diritti di tutti”.