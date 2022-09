Eolie. Collegamenti marittimi, Federalberghi insiste su proroga

Federalberghi Isole Minori Sicilia torna a parlare delle criticità legate ai collegamenti marittimi, soprattutto alle Eolie, e dei disagi per il settore turistico

EOLIE – Ancora sotto i riflettori la questione dei collegamenti marittimi per le isole siciliane. A tornare a parlarne è ancora una volta Federalberghi Isole Minori Sicilia, che denuncia come il passaggio agli orari invernali già da settembre “rappresenti un tappo allo sviluppo turistico delle piccole isole siciliane”.

Già nelle scorse settimane il presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, Christian Del Bono, aveva chiesto un prolungamento degli orari estivi per tutto il mese di settembre in funzione dei flussi turistici di questo periodo.

«Nonostante le richieste avanzate da noi il 20 agosto e il 6 settembre e quelle sottoposte all’Assessorato regionale dal Sindaco di Lipari -spiega il presidente Christian Del Bono- nelle Eolie, sin dall’11 settembre le linee statali sono passate all’assetto invernale, quelle regionali lo fanno da oggi e le linee da Palermo e Messina lo faranno a partire dal 18 settembre».

Del Bono sottolinea poi come il nuovo bando regionale, una volta assegnato, prevedrà “un’alta stagione dal 1° giugno al 30 settembre e una media stagione per i mesi di aprile, maggio e ottobre” ma intanto si chiede l’attivazione di corse straordinarie per agevolare il settore turistico. Il presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, infine, fa presente come disagi simili siano vissuti anche dalle Egadi per le quali si chiede il ripristino delle corse serali.