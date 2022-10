Eolie. Collegamenti marittimi, “orari penalizzanti per pendolari e studenti”

Federalberghi isole minori denuncia diverse criticità dovute ai nuovi orari entrati in vigore dall’1 ottobre

EOLIE – Torniamo a parlare della questione dei collegamenti marittimi che interessano le Eolie, le Egadi, Ustica e le Pelagie. Diverse le criticità denunciate nei mesi scorsi da Federalberghi isole minori Sicilia, che aveva chiesto un intervento per salvaguardare la stagione turistica che nel nostro territorio riguarda anche il mese di settembre. Federalberghi ritorna sulla questione, evidenziando problematiche legate ai nuovi orari entrati in vigore lo scorso 1 ottobre: «Aliscafi pieni, difficoltà a trovare posto a causa di orari e itinerari talvolta inappropriati – spiega Christian Del Bono, presidente di Federalberghi isole minori Sicilia – hanno costretto gli operatori turistici a fare i salti mortali e i Comuni a rincorrere decisioni assunte da altri in modo intempestivo e inadeguato, in assenza di consulto con gli Enti locali».

Del Bono ha poi sottolineato come le problematiche interessino, in questo periodo, principalmente i pendolari e gli studenti a causa degli orari “troppo penalizzanti”. Adesso si chiede una consultazione non solo con il nuovo governo regionale, bensì anche con il governo nazionale da poco insediatosi al fine di trovare una soluzione.

Articoli correlati