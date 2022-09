Eolie. Federalberghi torna sui collegamenti alle isole

Federalberghi isole Eolie – Sicilia torna a parlare dei collegamenti alle isole, chiedendo un intervento al Ministero dei trasporti e alla Regione Siciliana

EOLIE – Sono ancora i trasporti marittimi da e per le isole della Sicilia il tema sul quale Federalberghi isole Eolie – Sicilia apre il dibattito. Ad intervenire, ancora una volta, è il presidente Cristian Del Bono che chiede interventi per potenziare i collegamenti e scrive al Ministero dei trasporti e alla Regione Siciliana.

Del Bono ha sottolineato come, nel nuovo bando per i servizi integrativi regionali, siano state già accolte alcune istante ma, al tempo stesso, ha evidenziato la necessità di intervenire su ulteriori problematiche come il piano tariffario e i tagli delle corse “che investiranno le isole siciliane sui mezzi statali a partire dall’1° ottobre o in ogni caso dal periodo invernale”.

Il presidente di Federalberghi Isole Eolie – Sicilia, quindi, ha concluso auspicando un intervento maggiormente risolutivo da parte della Regione Siciliana e l’attivazione di sovvenzioni statali da parte del Ministero per far fronte alle problematiche evidenziate.