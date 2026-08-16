Eolie Running Tour, confermata la presenza del fitalese Antonino Lollo

Così salgono a cinque i vincitori di edizioni passate presenti alla 24^ edizione al via lunedì 31 agosto da Panarea

Il “24° Eolie Running Tour” si regala la gradita partecipazione del quinto vincitore di passate edizioni. Dopo Mattia e Luigi Guidetti, Valerie Woodland e Francesca Colafati, la tradizionale manifestazione di corsa su strada della FIDAL, organizzata dalla Polisportiva Europa Messina in collaborazione con i “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, ha ricevuto la conferma da parte di Antonino Lollo, che si impose nel 2022. Sarà, quindi, al via lunedì 31 agosto a Panarea, per poi competere anche nelle successive tappe di Lipari (1 settembre), Salina il 2, Stromboli il 4 e Vulcano, appuntamento conclusivo in programma il 5 settembre. Giovedì 20 agosto scadrà, infine, il termine per iscriversi, per cui dopo verrà resa nota la start list 2026 di un evento sportivo e turistico che si annuncia particolarmente interessante sotto diversi punti di vista.

La carriera di Lollo e il ritorno

Il 35enne Lollo, originario di San Salvatore di Fitalia e residente a Clusone in Lombardia, ha vinto nel 2021 il titolo di campione d’Italia di maratona con l’eccellente tempo di 2h16’22” e recentemente l’oro nella mezza maratona (categoria SM35) agli European Masters Athletics Championships Non Stadia. Attualmente tesserato per il Gruppo Alpinistco Vertovese, vanta un personale di 30’17”97 nei 10000 metri, fatto segnare nel 2020, e di 1h04’36” nella mezza maratona (2021).

“Ci tenevo tanto a tornare alle Isole Eolie dopo la bella esperienza vissuta quattro anni fa – dichiara Lollo -. È un giro a tappe che mi sta molto a cuore, anche perché si svolge nella mia terra d’origine ed immerso in paesaggi fantastici, a me molto cari. Mi piacerebbe lasciare il segno, confrontandomi con gli altri atleti, e rivivere le positive sensazioni avute all’ultimo “Giro della Val di Fassa”, dove mi sono classificato al secondo posto. Importante anche trascorrere una piacevole settimana ricca di emozioni”.