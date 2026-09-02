Eolie Running Tour, Lollo e Garbujo trionfano nella seconda tappa di Lipari

Gli oltre 90 partecipanti hanno corso da Acquacalda a Canneto su un percorso con qualche salita di oltre 6 km

Antonino Lollo ha concesso il bis nella seconda tappa del “24° Eolie Running Tour”, manifestazione di corsa su strada della Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa Messina con il supporto dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon. L’atleta di San Salvatore di Fitalia, tesserato per il Gruppo Alpinistico Vertovese, si è imposto a Lipari martedì, nel percorso che ha condotto gli oltre 90 partecipanti da Acquacalda a Canneto di 6,5 km, resi particolarmente ostici da alcune impegnative salite e, soprattutto, dal caldo afoso. Tra le donne, successo di Patrizia Garbujo (Hrobert Running Team), che è balzata, così, anche in vetta alla classifica.

Nella giornata odierna, mercoledì, è in programma il trasferimento a Stromboli (6,8 km) poi seguiranno le prove di Salina (8,2 km) e Vulcano di 6,8 km, appuntamento conclusivo di questa edizione e sede della premiazione finale. Emozioni e divertimento saranno ancora protagonisti.

L’ordine di arrivo della tappa di Lipari

Lollo ha allungato subito sui rivali più accreditati, facendo praticamente gara solitaria, chiusa in 21’03”. Dopo di lui, è giunto al traguardo, posto sul lungomare di Canneto, Federico Casadei (Avis Castel San Pietro), attardato di 1’29”. Terzo Tommaso Lucchini (classe 2007), che ha fatto fermare il cronometro dopo 23’35”. A seguire, si sono piazzati: Tommaso Pelà (Libertas Cernuschese), Christian Cenedese (Hrobert Running Team), Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Federico Orlando (Atletica Ravenna), Andrea Uber (Quercia Dao), Lino Buono (Atletica La Sbarra Roma) e Rodolfo Cusumano dell’Atletica Gavardo.

Al femminile, eccellente progressione di Garbujo, che ha esultato meritatamente con il tempo di 27’11”. Piazza d’onore per Valerie Anne Woodland (Atletica Villafranca), davanti a: Maria Cristina Scomparin (Hrobert Running Team), Iole Citriniti (Miramare Runner), Francesca Colafati (Fidippide), Roberta Lodesani (Corradini Rubiera), Luciana Delia (Polisportiva Milazzo), Antonella Mazzuoli (Il Gregge Ribelle), Silvia Baldasso (Hrobert Running Team) e Filomena Moscato della Stile Libero Alatri.