 La Jsl Brolo amplia e rafforza il proprio staff tecnico in ottica giovanile

La Jsl Brolo amplia e rafforza il proprio staff tecnico in ottica giovanile

Simone Milioti

La Jsl Brolo amplia e rafforza il proprio staff tecnico in ottica giovanile

mercoledì 02 Settembre 2026 - 11:08

Alessandro Fasolo responsabile del settore maschile, Carmelo Emanuele responsabile intera area Jsl Women con tante altre conferme e novità

BROLO – La Junior Sport Lab Brolo completa la proposta tecnica per la stagione 2026/2027, ufficializzando l’intero staff dell’attività di base, fondamentale per la formazione di bambini e ragazzi. “La società ha compiuto un ulteriore sforzo, ampliando e rafforzando lo staff tecnico con nuovi collaboratori di qualità – dichiara Alessandro Fasolo, responsabile del settore maschile e allenatore dell’Under 13 Esordienti -. Il nostro punto fermo resta la crescita a 360 gradi dei bambini: vogliamo aiutarli ad acquisire maggiori conoscenze tecniche, una migliore consapevolezza delle proprie qualità e prepararli al meglio al passaggio nell’attività agonistica, senza mai perdere di vista il divertimento e la gioia di stare insieme. Continueremo a proporre, inoltre, tornei ed esperienze di livello sempre più alto ed a coinvolgere maggiormente le famiglie, affinché siano consapevoli e partecipi del percorso che stiamo portando avanti per i loro figli”. 

La squadra dei tecnici della Jsl Brolo

Come detto da Fasolo, si allarga ulteriormente il numero di tecnici, che comprende quest’anno tra conferme e novità: Carmelo Emanuele (responsabile intera area JSL Women), Diego Di Giorgio (allenatore Under 11 – Pulcini), Matteo Aquilia (allenatore Under 9 – Primi Calci), Domenico Siragusano (allenatore Under 7 – Piccoli Amici), Alice Passalacqua (allenatrice Under 7 – Piccoli Amici), Andrea Toscano (collaboratore tecnico), Salvatore Pizzo (collaboratore tecnico e responsabile organizzativo), Francesco Toto Lucca (collaboratore tecnico), Giuseppe Fasolo (collaboratore tecnico), Matteo Giuffrè (collaboratore tecnico) e Ilenia Zappulla (collaboratrice tecnica).

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