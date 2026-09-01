Eolie Running Tour, Lollo e Woodland vincitori della prima tappa a Panarea

La prima di cinque tappe da disputare in sei giorni, quella iniziale di Panarea è stata la più breve per i 90 partecipanti con i suoi 3,5 km

L’incantevole scenario offerto da Panarea ha accolto nella giornata di lunedì l’inizio del “24° Eolie Running Tour”, tradizionale manifestazione estiva di corsa su strada della Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa Messina, che prevede cinque tappe in sei giorni. La gara nel centro della bellissima isola dell’arcipelago, per la prima volta cornice del “Giro”, è stata la più breve (circa 3,5 km) per gli oltre 90 partecipanti, compresi quelli della non competitiva.

I vincitori e la classifica

Vincitori dell’appuntamento di apertura Antonino Lollo (Gruppo Alpinistico Vertovese) e l’inglese Valerie Woodland dell’Atletica Villafranca, che hanno messo in riga gli avversari e sono stati i più bravi nell’adattarsi al caldo afoso in un percorso tecnico e impegnativo con continui saliscendi. Lollo, originario di San Salvatore di Fitalia, ma che risiede in Lombardia, ha tagliato il traguardo dopo 12’07”, precedendo di 33” Federico Cadasei (Avis Castel San Pietro). Terzo Tommaso Pelà (Libertas Cernuschese); per lui 13’46”. A seguire si sono piazzati: Andrea Uber (Quercia Dao), Federico Orlando (Atletica Ravenna), Christian Cenedese (Hrobert Running) e Luigi Guidetti della Corradini Rubiera.

Tra le donne, Woodland si è progressivamente avvantaggiata sulle rivali dirette, chiudendo in 15’42”. Piazza d’onore per la mai doma Patrizia Garbujo (Hrobert Running), attardata di 15”, davanti alla compagna di squadra Maria Cristina Scomparin. Quarta Iole Citriniti (Miramare Runner), quinta Francesca Colafati (Fidippide), sesta Lodesani Roberta (Corradini Rubiera), settima Silvia Baldasso (Hrobert Running) e ottava Antonella Mazzuoli (Il Gregge Ribelle). Domani è in programma il trasferimento a Lipari (Acquacalda-Canneto 6,5 km), mercoledì si andrà a Stromboli (6,8 km) poi, dopo il giorno di riposo, Salina (8,2 km) e Vulcano di 6,8 km, appuntamento conclusivo di questa edizione. Numerose, infine, le iniziative collaterali, pensate per rendere ancora più piacevole il soggiorno in una settimana che coniuga mirabilmente, dall’ormai lontano 2001, sport e divertimento.