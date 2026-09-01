 Fondazione Taormina Arte, Serene e Sol Chin al Teatro Antico con Rachmaninov, Ravel e Bernstein 

Fondazione Taormina Arte, Serene e Sol Chin al Teatro Antico con Rachmaninov, Ravel e Bernstein 

Redazione

Fondazione Taormina Arte, Serene e Sol Chin al Teatro Antico con Rachmaninov, Ravel e Bernstein 

martedì 01 Settembre 2026 - 14:30

Appuntamento mercoledì 2 settembre

Mercoledì 2 settembre il Teatro Greco di Taormina diventa il palcoscenico di una grande notte sinfonica. Protagonisti Serene al pianoforte e Sol Chin sul podio della Palermo Classica Symphony Orchestra, due personalità artistiche chiamate a confrontarsi con un programma di grande intensità e spettacolarità.

Una serata che fa parte del Festival Internazionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con la direzione di Simona Celi, costruita intorno a tre capolavori capaci di parlare non soltanto agli appassionati di musica classica, ma a un pubblico molto più ampio: le Symphonic Dances da “West Side Story” di Leonard Bernstein, il celeberrimo Boléro di Maurice Ravel e, nella seconda parte, il monumentale Concerto n. 3 in re minore op. 30 di Sergej Rachmaninov.

A rendere eccezionale l’appuntamento sarà innanzitutto il luogo. Pochi scenari al mondo possiedono la forza evocativa del Teatro Greco di Taormina, che sarà parte di un’esperienza nella quale musica, storia e paesaggio si incontrano.

La prima parte si aprirà con le Symphonic Dances da “West Side Story”, nelle quali Bernstein trasforma l’energia del teatro musicale americano in una travolgente pagina sinfonica, tra ritmi jazz, tensione drammatica e alcune delle melodie più riconoscibili del Novecento.

Seguirà il Boléro di Ravel, uno dei brani più famosi della storia della musica: un ritmo quasi ipnotico attraversa l’orchestra mentre il tema passa da uno strumento all’altro, crescendo senza sosta fino all’esplosione sonora conclusiva.

Al centro di questa prima parte sarà la direzione di Sol Chin, alla guida della Palermo Classica Symphony Orchestra in due pagine che esaltano colori, ritmo e potenza dell’orchestra, passando dall’energia di Bernstein alla straordinaria costruzione sonora di Ravel.

La seconda parte sarà interamente dedicata a uno dei vertici assoluti del repertorio pianistico: il Concerto n. 3 di Rachmaninov.

Conosciuto semplicemente come “Rach 3”, è un’opera leggendaria, celebre tanto per la sua estrema difficoltà tecnica quanto per la sua potenza emotiva, nella cui scrittura pianistica vive un universo di lirismo, tensione, malinconia e slancio romantico.

Ad affrontarlo sarà Serene, pianista capace di coniugare energia, intensità e sensibilità musicale, in un serrato dialogo con Sol Chin e la Palermo Classica Symphony Orchestra che rappresenterà il cuore della seconda parte, fino al trascinante finale del concerto.

Programma

Prima parte
Leonard Bernstein – Symphonic Dances from “West Side Story”
Maurice Ravel – Boléro

Seconda parte
Sergej Rachmaninov – Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra, op. 30

Serene, pianoforte
Palermo Classica Symphony Orchestra
Sol Chin, direttore

Info tickets:
Tickettando https://palermoclassica.organizzatori.18tickets.it/film/168113
www.palermoclassica.it
https://taorminaarte.org

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