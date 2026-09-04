Eolie Running Tour, nella terza tappa si confermano Lollo e Woodland

A Stromboli si impongono i leader delle classifiche, ultimi appuntamenti a Salina e Vulcano

Il “24° Eolie Running Tour” ha proposto la terza delle cinque tappe in programma nell’arcipelago. La manifestazione di corsa su strada Fidal, promossa dalla Polisportiva Europa, prevede altri due appuntamenti: venerdì a Salina, con la gara più lunga di 8,2 km, e sabato a Vulcano (6,8 km), sede dell’epilogo di questa edizione.

Intanto, Antonino Lollo e Valerie Woodland hanno apposto le loro firme sull’appuntamento di Stromboli, che prevedeva un circuito di 6,5 km, reso impegnativo, anche stavolta, da i repentini saliscendi e, soprattutto, dal caldo afoso. Lollo (Gruppo Alpinistico Vertovese) ha sbaragliato la concorrenza, mettendo un’ipoteca sul successo finale. Il forte atleta di San Salvatore di Fitalia si è imposto con l’eccellente crono di 20’53”. Piazza d’onore per Federico Casadei, attardato due minuti esatti. Terzo Andrea Uber (Quercia Dao), quarto Tommaso Pelà (Libertas Cernuschese) e quinto Lino Buono (La Sbarra Roma).

Prova da incorniciare pure per l’inglese Woodland, portacolori dell’Atletica Villafranca del presidente Franco Ripa, che ha subito allungato sulle rivali, chiudendo con il crono di 27’30”. Seconda la combattiva Patrizia Garbujo (Hrobert Running Team), arrivata dopo 26”. A seguire la sua compagna di squadra Maria Cristina Scomparin poi Iole Citriniti (Miramare Runner) e Francesca Colafati (Fidippide).

“Tutto sta andando per il verso giusto – dichiarano gli organizzatori Costantino Crisafulli e Nunzio Scolaro -. I podisti ed i loro accompagnatori sono immersi in una settimana di sport e divertimento. Siamo praticamente in piena estate e ciò ci aiuta sotto l’aspetto turistico, rendendo il soggiorno alle Eolie ancora più vacanziero”.