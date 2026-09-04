Savoca. Le frazioni Rina e Contura celebrano Santa Rosalia

Sabato 5 e domenica 6 settembre il gran finale dei festeggiamenti in onore della “Santuzza”

Entrano nel vivo i Solenni Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, patrona della comunità di Rina, frazione di Savoca. Dopo una settimana intensa di celebrazioni religiose, momenti culturali, degustazioni, musica e occasioni di aggregazione, sabato 5 e domenica 6 settembre rappresenteranno il momento culminante della festa dedicata alla “Santuzza”.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia SS. Rosalia e San Francesco di Paola, guidata da Don Agostino Giacalone, con il patrocinio del Comune di Savoca e il contributo del Comitato dei Festeggiamenti, unisce anche quest’anno la dimensione più profonda della devozione religiosa alle tradizioni popolari, alla musica e ai sapori del territorio, nell’ambito del programma “A Santuzza – Sapori in Rina. Una settimana di tradizioni, gusto e musica in onore di Santa Rosalia”.

Sabato 5 settembre: vigilia, tradizione gastronomica e grande musica

La giornata di sabato 5 settembre, vigilia della festa, si aprirà sul piano religioso alle ore 18.30 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giovanni Sturiale, parroco della Parrocchia di Montepiselli di Messina ed Economo Diocesano.

In serata, Piazza Rina diventerà il cuore degli appuntamenti ricreativi. Dalle ore 20.30 sarà proposta la degustazione della tradizionale cuzzola/panpizza, uno dei prodotti più caratteristici della cucina popolare siciliana.

A seguire spazio alla musica con lo spettacolo de “I Beddi – Musicanti di Sicilia”, in quartetto con Noemi Carpinato, evento offerto dall’Amministrazione Comunale di Savoca. Un appuntamento che intende valorizzare la musica popolare siciliana attraverso un repertorio capace di coniugare tradizione, identità e sonorità contemporanee.

La serata del sabato vuole così rappresentare un momento di festa aperto a residenti e visitatori, nel quale gastronomia, cultura musicale e senso di comunità si incontrano nel segno della devozione a Santa Rosalia.

Domenica 6 settembre: il giorno della festa di Santa Rosalia

Il momento più atteso arriverà domenica 6 settembre, giornata della Festa Esterna di Santa Rosalia.

Alle ore 9.30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vicario Parrocchiale Don Marcellino Pane.

Nel pomeriggio e in serata si entrerà nel cuore delle celebrazioni solenni. Alle ore 18.30 avrà luogo la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Don Agostino Giacalone, animata dal Comitato dei Festeggiamenti.

Nel corso della celebrazione si terrà, inoltre, la significativa offerta del cero votivo a Santa Rosalia da parte del Sindaco di Savoca, dott. Massimo Stracuzzi, gesto che rinnova simbolicamente il legame tra la comunità civile, la tradizione religiosa e la propria Santa.

Alle ore 19.30 prenderà, quindi, il via la tradizionale e partecipata processione con il simulacro di Santa Rosalia, momento centrale della festa, durante il quale la “Santuzza” attraverserà le vie di Rina e Contura accompagnata dalla devozione dei fedeli e dalla banda musicale “Città di Savoca”.

A scandire la giornata saranno, inoltre, i tradizionali suoni a festa delle campane e i colpi di cannone, che contribuiranno a creare l’atmosfera caratteristica delle grandi feste patronali siciliane.

La grande conclusione in Piazza Rina

Al termine delle celebrazioni religiose, la festa proseguirà in Piazza Rina.

Dalle ore 23.00 è previsto l’intrattenimento musicale a cura della Banda Cittadina, seguito dall’estrazione dei premi della lotteria.

Particolarmente atteso sarà poi uno degli appuntamenti più caratteristici della tradizione locale: lo “Sciccareddu”, spettacolo popolare che da generazioni accompagna i festeggiamenti e rappresenta uno dei momenti più identitari e coinvolgenti della serata.

A chiudere ufficialmente l’edizione 2026 sarà il grande spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo di Rina suggellando dieci giorni di celebrazioni, incontri e partecipazione comunitaria.

Una festa che unisce fede, identità e comunità

I festeggiamenti di Santa Rosalia rappresentano per le frazioni di Rina e Contura molto di più di un semplice calendario di appuntamenti. Sono l’espressione di una tradizione religiosa e popolare profondamente radicata, capace di riunire generazioni diverse e di mantenere vivo il rapporto della comunità con la propria storia.

Il programma 2026 ha voluto affiancare alle celebrazioni liturgiche numerose iniziative dedicate alla convivialità e alla valorizzazione delle tradizioni locali: degustazioni di prodotti tipici, musica, ballo, attività per bambini e momenti culturali, dando forma a una vera e propria settimana di comunità attraverso “A Santuzza – Sapori in Rina”.

L’invito per sabato 5 e domenica 6 settembre è, dunque, rivolto non soltanto ai cittadini di Savoca e di Rina, ma a tutti coloro che vorranno partecipare a due giornate nelle quali fede, tradizione, gastronomia, musica e cultura popolare siciliana torneranno a incontrarsi nel nome di Santa Rosalia, “A Santuzza”.