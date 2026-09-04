Taormina. Parcheggio di Mazzarò, “Aumenti record e tariffe poco visibili”

Progetto Ricostruzione Taormina contesta la gestione di Asm: "Una sosta di 24 ore può raggiungere circa 120 euro"

TAORMINA – Tariffe molto elevate, informazioni poco visibili prima dell’accesso, operatori economici preoccupati e una gestione della mobilità che continua a sollevare criticità nella fascia costiera di Mazzarò e Isola Bella. È questa la situazione denunciata da Arianna Moschella e Alessio Bonesoli di Progetto Ricostruzione Taormina (PRT), che chiedono all’Amministrazione e ad ASM di verificare con maggiore attenzione gli effetti prodotti dalle nuove politiche tariffarie.

Secondo il gruppo politico, nelle ore di alta stagione nel parcheggio coperto di Mazzarò la tariffa oraria diurna arriva a 6 euro, con una sosta di 24 ore che può raggiungere circa 120 euro.

“Prezzi esposti in maniera poco chiara”

“Il problema non è soltanto il livello delle tariffe – evidenzia Arianna Moschella – ma anche il modo in cui vengono comunicate. La mancata esposizione chiara dei prezzi prima dell’ingresso è una negligenza evidente e produce un effetto concreto: molti utenti entrano presumendo costi più vicini a quelli ordinari e scoprono l’importo reale soltanto al momento del pagamento. Non vogliamo pensare che questa scarsa trasparenzapossa essere funzionale a una strategia di maggiore incasso, ma proprio per questo chiediamo ad ASM di intervenire immediatamente e rendere i prezzi chiaramente visibili prima dell’accesso”.

PRT ricorda inoltre di avere già contestato, durante la discussione sulle nuove tariffe ASM, un’impostazione fortemente orientata all’incremento degli incassi e alla necessità di sostenere una situazione di cassa che negli ultimi anni si è progressivamente deteriorata, in un contesto nel quale il bilancio 2025 non è stato ancora presentato.

“Percezione di un agosto più debole rispetto agli anni precedenti”

“In queste settimane mi sono confrontata con diversi imprenditori e commercianti di Mazzarò e Isola Bella e il dato che emerge con maggiore preoccupazione è la percezione di un agosto più debole rispetto agli anni precedenti. Non è una statistica ufficiale, ma è un segnale che arriva da chi vive quotidianamente questa parte della città e che l’Amministrazione dovrebbe ascoltare”, sottolinea Arianna Moschella.

“Solo controlli ma senza alternative reali”

In questo contesto si inserisce anche il tema della sosta e dei controlli. PRT non contesta l’applicazione delle regole, ma ritiene che non sia sufficiente intensificare sanzioni e controlli senza offrire contemporaneamente alternative reali a residenti e lavoratori.

Il problema, infatti, non sono i verbali quando le norme vengono correttamente applicate. Il problema nasce quando si restringono progressivamente le possibilità di sosta senza costruire soluzioni accessibili e funzionali per chi vive e lavora quotidianamente nella zona.

Gli effetti di questa impostazione, secondo PRT, non possono essere misurati soltanto attraverso gli incassi o i dati di utilizzo di un singolo servizio. Il rischio è che nel medio periodo si producano conseguenze sulla percezione della destinazione, sulla competitività delle attività economiche della fascia costiera e sulla capacità di attrarre un turismo che soggiorna e produce indotto sul territorio.

“I dati diffusi da ASM possono essere corretti nei numeri, ma diventano fuorvianti quando vengono utilizzati per raccontare da soli il successo della nuova politica tariffaria. Un aumento degli utenti dei bus o degli accessi a un parcheggio va letto insieme a tutto ciò che nel frattempo è cambiato: tariffe, alternative di sosta, costo della funivia e organizzazione complessiva della mobilità. Prendere un singolo indicatore favorevole e utilizzarlo per certificare il successo dell’intera politica significa costruire una narrazione, non valutarne seriamente gli effetti”, dichiara Alessio Bonesoli.

“C’è poi un paradosso evidente. Una politica che rende meno accessibili alcune alternative può finire per incentivare ulteriormente gli spostamenti su gomma, aumentando traffico, congestione e pressione sulle zone già più delicate. La mobilità non può essere affrontata voce per voce, tariffa per tariffa. Deve essere costruita come una politica complessiva di vivibilità”, aggiunge Bonesoli.

“La realtà di una città non si misura soltanto nelle dirette social o nei dati scelti per raccontare i risultati dell’Amministrazione – sottolineano Moschella e Bonesoli –. Si misura anche nell’esperienza quotidiana di residenti, lavoratori e operatori economici. Ed è proprio quella realtà che oggi chiede di essere ascoltata”.