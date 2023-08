Eros Ramazzotti a Taormina: "Spero di portare un po' di svago in un periodo difficile per la Sicilia" - Tempostretto

Tutto pronto per le tre date - una già sold out - del cantautore romano al Teatro Antico

TAORMINA Dopo aver macinato numeri da record in tutto il mondo con 65 date sold out su 69 totali, Eros Ramazzotti torna ad esibirsi in Italia per tre appuntamenti – 3, 5 ( sold out ) e 6 agosto – al Teatro Antico di Taormina per il “Battito Infinito World Tour”. Il cantautore dei record, che ha all’attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, sta portando ancora una volta i successi del suo repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album “Battito infinito” (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) sui palchi delle più importanti città europee e dei più attesi festival estivi, tornando ad abbracciare il pubblico italiano in occasione delle tre date in programma nell’incantevole venue sicula ricca di fascino e storia, mettendo a segno il sold out per la data del 5 agosto.

“Piacere immenso suonare in Sicilia”

“È per me sempre un immenso piacere tornare a suonare in Sicilia – ha dichiarato Eros Ramazzotti – soprattutto se è l’occasione per esibirmi in una location unica come quella del Teatro Antico di Taormina. Spero di portare un po’ di svago al pubblico di questa terra meravigliosa che sta vivendo un periodo difficile, ma soprattutto spero che le cose migliorino, io ce la metterò tutta per regalare attraverso la mia musica tre serate di spensieratezza e divertimento!”.

Gli show estivi di Eros, prodotti da Radiorama – storica struttura di Eros Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi – e organizzati da Vertigo (Cos Eventim), hanno registrato il sold out per ogni data sinora svolta e proseguiranno in giro per l’Europa l’8 agosto al Monte-Carlo Summer Festival di Monaco, il 10 agosto allo Starlite Festival di Marbella e infine il 14 agosto alla Pula Arena di Pula.

(foto di copertina di Giorgia Perini)

