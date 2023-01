Erosione Annunziata Est. 4 anni dopo il progetto manca ancora una firma - Tempostretto

Progetto consegnato a ottobre 2018. Solo il mese scorso l'ok dalla conferenza di servizi ma ora serve ancora la firma del dirigente regionale

Progetto affidato ad ottobre 2016 e consegnato a ottobre 2018. A dicembre 2021 il primo via libera ma solo il 15 dicembre 2022 la conferenza di servizi decisoria si è conclusa positivamente.

Nell’area dietro villa Sabin e l’ex Baby Park era stato realizzato il parcheggio Annunziata Est, e già non era la migliore destinazione per una terrazza con vista sullo Stretto di Messina. Ma poteva andare in attesa del concorso di progettazione Boccetta – Annunziata, che dovrà disegnare tutto il nuovo lungomare.

Manca l’ultima firma

Anche una parte del parcheggio, poi, è stata assalita dall’erosione costiera, ecco perché il progetto gestito dall’Autorità Portuale, che ha competenza sull’area. “Dopo i pareri positivi della conferenza di servizi – dice il presidente Mario Mega – ora il decreto è alla firma del dirigente regionale. Non appena ottenuto il nulla osta regionale si procederà a completare la progettazione ed avviare appalto”.

Nel servizio a parte, le condizioni di degrado in cui versa tutta l’area.

I lavori “di protezione del promontorio attiguo alla foce del torrente Annunziata e riqualificazione delle aree limitrofe” prevedono anche un nuovo marciapiede più largo, con lampioni e qualche panchina.

Da ottobre 2018, quando il progetto è stato consegnato, ad oggi, sono trascorsi 4 anni e 3 mesi. Ma perché tutto questo tempo? La lunga attesa è dovuta alle necessarie autorizzazioni ambientali regionali. Come già accaduto in altre occasioni, sono trascorsi anni per ottenere tutti i pareri positivi.