Annunziata Est, quel parcheggio poco utilizzato con vista sul degrado VIDEO - Tempostretto

Segnaletica cancellata, discariche e scarsa illuminazione: ecco perché i cittadini non si sentono sicuri

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Si trova alle spalle del capolinea nord del tram. Il parcheggio Annunziata Est dovrebbe servire l’interscambio con i mezzi pubblici, peccato che registri la presenza di pochissime auto. Potrebbe accoglierne centinaia e invece in una mattinata feriale ne troviamo parcheggiate meno di 10.

“I cittadini non si sentono sicuri”

Le criticità maggiori riguardano la sicurezza: nelle ore serali la scarsa illuminazione non invoglia i cittadini ad utilizzarlo. A questo si aggiunge il fatto che il luogo è piuttosto isolato e a volte mal frequentato. La segnaletica è in parte cancellata e manca del tutto quella dedicata agli stalli per disabili. Poi le buche sull’asfalto, la cancellate che delimitano il torrente in parte divelte, le discariche che crescono nei luoghi più nascosti.

La delibera che chiede riqualificazione e sicurezza

Il consiglio della V Circoscrizione, presieduta da Raffaele Verso, ha elencato tutti i problemi riscontrati in una delibera del 6 dicembre 2022. Riqualificazione, ripristino e sicurezza del parcheggio d’interscambio Annunziata Est sono al centro dell’atto approvato all’unanimità. Il consigliere Francesco Pio Magazzù racconta, nel video, che cosa succede nelle ore più buie e cosa si dovrebbe fare per invogliare i cittadini a utilizzare di più il parcheggio.