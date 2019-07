Erosione costiera, Ora Messina: "Dal Comune solo promesse" - Tempostretto

Nonostante i sopralluoghi nella zona nord la situazione si fa sempre più grave

I consiglieri comunali di Ora Messina lamentano i mancati interventi da parte dell’amministrazione per fronteggiare l’erosione costiera nella zona nord.

I sopralluoghi

“Svariati sopralluoghi e diverse promesse non sono servite, le condizioni di criticità della costa nord della nostra città restano invariate. Nei mesi scorsi, tante volte, avevamo posto l’attenzione sull’instabilità di varie zone della riviera costiera. Il consigliere Francesco Pagano ha accompagnato l’assessore Minutoli sui luoghi interessati per comprendere al meglio la realtà con cui tanti cittadini sono costretti a convivere”

La zona più colpita resta quella di Marmora – sottolineano i consiglieri di Ora Messina – dove la spiaggia è sempre più ridotta. In quel litorale è in atto una lenta devastazione che causa danni importanti alle strutture e mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Il mare, infatti, arriva a ridosso delle abitazioni.

Solo promesse

“Con l’assessore Minutoli avevamo compreso l’impossibilità di calendarizzare gli interventi definitivi già previsti dalla Regione, la solita difficoltà economica alla base di tutto. Erano stati “promessi” degli interventi tampone per arginare la continua erosione e arrestare i pericoli per le abitazioni a ridosso del mare. Nulla è stato fatto. Le continue mareggiate – ricordano La Fauci e Pagano – avevano danneggiato la rete fognaria, un intervento tampone dell’Amam aveva messo una toppa; oggi i problemi restano e inizia lo scaricabarile con l’amministrazione che ci invita a rivolgerci ancora direttamente all’Amam per la questione. È questa la risposta che va data ai cittadini? La stagione estiva è arrivata senza che gli interventi fossero eseguiti, in una zona che gode di maggior vivacità proprio nei mesi più caldi; l’autunno è però alle porte e con esso il ritorno di un maltempo che potrebbe maggiormente distruggere il poco rimasto in piedi. Amministrazione e Regione diano risposte, non più solo promesse”