Due rapine in un'ora. Colpite gioielleria in via dei Mille e tabacchi a Gazzi

MESSINA - Dicembre sulla stessa scia di novembre. Anche il nuovo mese si apre con rapine in città, due in un'ora. Poco dopo le 18, due malfattori sono entrati nella tabaccheria di via Vecchia Comunale, a Gazzi, nei pressi dello stadio Celeste, e hanno rubato l'incasso, creando anche qualche tensione col titolare.

Intorno alle 19.30, invece, altri due malviventi sono entrati alla gioielleria De Maria, in via dei Mille, poco dopo l'incrocio con la via Tommaso Cannizzaro. Uno dei due ha bloccato l'anziana proprietaria, mentre l'altro ha svuotato la cassaforte. Dopo la fuga, la donna è stata soccorsa. I carabinieri stanno indagando su entrambi gli episodi.

