Ancora una rapina. Preso di mira Bernava in via Ghibellina

MESSINA - Terza rapina negli ultimi quattro giorni in città. Ad essere preso di mira, stavolta, il negozio di casalinghi Bernava, all'incrocio tra via Ghibellina e via Camiciotti, nei pressi della Casa dello Studente.

Un uomo, a volto coperto e armato, ha minacciato le commesse alle casse, si è fatto consegnare il contenuto e poi è scappato. Sul posto una volante della Polizia che, anche in questo caso, visionerà le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire all'identità del rapinatore.

Lunedì sera era stata assaltata la gioielleria Costa e in quel caso il valore dei gioielli rubati era stato altissimo, circa 200mila euro. Sabato sera, invece, altra rapina all'Esso di San Filippo che, come in quest'occasione, aveva fruttato somme minime ed era stata commessa in presenza di diversi testimoni.

VEDI QUI LE ALTRE RAPINE DI NOVEMBRE:

Rapina alla gioielleria Costa, tre ladri in fuga

Rapina al distributore Esso di San Filippo, caccia ai due ladri

Rapina al Matchpoint di Contesse, due ladri in fuga