Esce dai domiciliari per andare dal giudice ma avvicina l'ex compagna malgrado il divieto - Tempostretto

Aveva il divieto di avvicinare la ex ma, approfittando di un permesso per comparire in Tribunale, l'ha infastidita più volte

MESSINA – Ha 44 anni e una lunga fedina penale l’uomo arrestato dalle Volanti per evasione dai domiciliari. Tra i suoi precedenti guai annovera; furto aggravato, ricettazione, danneggiamento, un divieto di avvicinamento nei confronti della ex, misura aggravata e sostituita dalla detenzione domiciliare al reiterarsi di condotte perseguibili.

Incurante di tutto ciò, e in particolare dal divieto di avvicinare la donna, è evaso dai domiciliari e si è recata presso la sua abitazione, infastidendola sia a casa che in strada, più di una volta. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha detto di avere il permesso di uscire perché doveva comparire in Tribunale. Davanti al giudice sì, ma nessun permesso per recarsi dalla ex ovviamente. E’ quindi scattato l’arresto in flagranza per evasione.