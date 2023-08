"Escrementi equini sulla spiaggia di Roccalumera, nessuno li rimuove" - Tempostretto

La segnalazione WhatsApp di un nostro lettore

ROCCALUMERA – Ci scrive un nostro lettore, abituale frequentatore della spiaggia di Roccalumera, per segnalare “la presenza sulla spiaggia di escrementi equini precisamente tra la fine di Nizza e un locale di Roccalumera”. “Gli escrementi sono da giorni sulla spiaggia – scrive il nostro lettore – molto frequentata in questo periodo da vacanzieri e bambini che giocano in spiaggia. I bagnini dicono che sono i cavalli che percorrono la spiaggia al mattino presto. Ma è vergognoso permettere ciò in questo periodo e per giunta non vengono rimosse da nessuno. Inoltre – conclude il lettore – i cavalli dovrebbero avere il sacco per i bisogni. La spiaggia non è un luogo per fare i bisogni”.