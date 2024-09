Esordio in casa per la Basket School Messina. Sidoti: “Sfruttiamo il fattore campo”

Si giocherà regolarmente al PalaTracuzzi domenica alle 18 contro la Pallacanestro Antoniana

MESSINA – Inizia ufficialmente la stagione sportiva 2024/25 della Basket School Messina, attesa domenica dalla sfida casalinga con la Pallacanestro Antoniana, valida per la prima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Un confronto inedito, con i campani di coach Aldo Festinese che disputeranno un match di B per la prima volta nella propria storia dopo la promozione conquistata nella passata stagione.

Sidoti: “Finalmente si fa sul serio”

È grande l’attesa in casa Basket School, con il coach Pippo Sidoti alla ricerca di risposte positive dopo le due uscite, entrambe con sconfitta, nel Trofeo Sant’Ambrogio di Reggio Calabria contro Viola e Barcellona 4.0: “Finalmente si fa sul serio – dice l’allenatore giallorosso – domenica giochiamo in casa e siamo anche un po’ tesi, come normale che sia perché è la prima giornata di campionato. Saremo davanti ai nostri tifosi e sappiamo benissimo che chi ben comincia è a metà dell’opera: abbiamo lavorato tanto dopo il Trofeo Sant’Ambrogio e cercato di migliorare tutto ciò che non è andato in quelle due partite. Vedo una squadra in forte crescita e aspettiamo questa partita con ansia, ma soprattutto concentrati perché dobbiamo vincere facendo una bella prestazione, come piace a me. Partiamo bene, giochiamo bene e sfruttiamo il fattore campo”.

Si giocherà al PalaTracuzzi, come assistere alla sfida

Basket School Messina che tornerà nel fortino del PalaTracuzzi, rimesso in sesto dal pronto intervento della ditta incaricata dall’amministrazione comunale dopo le infiltrazioni delle scorse settimane e i lavori di ripristino del tetto: “A me le amichevoli non piacciono – continua Sidoti – e neanche i tornei, preferisco le partite in cui si fa sul serio. Dopo un mese e cinque giorni di lavoro non vediamo l’ora di giocare per i due punti. Spero di iniziare con la tribuna piena e con una vittoria come nell’ultima partita giocata in casa l’anno scorso contro Capo d’Orlando. Il palazzetto era stracolmo, c’era tanto entusiasmo, abbiamo fatto una grande partita e ottenuto una grande vittoria: voglio ripartire da lì”.

Palla a due di Basket School Messina-Pallacanestro Antoniana al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri del match Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. Biglietti d’ingresso, al costo di 5€, acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi; accesso gratuito all’impianto per under 18, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine. Al botteghino, inoltre, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al costo di 60€ (100€ per il “family”) valido per assistere alle 17 partite casalinghe stagionali della Basket School Messina.

Articoli correlati