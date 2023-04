Espone il contrassegno di un'associazione per il trasporto di malati ma il malato non c'è - Tempostretto

Così facendo acquisiva l'uso esclusivo di un posto auto destinato a disabili. Da qui la sanzione della polizia municipale di Messina, sezione radiomobile

MESSINA – Espone il contrassegno disabili senza persone con disabilità a bordo e occupa con la propria auto lo stallo riservato. Quante volte accade ogni giorno? L’ultimo episodio? Una persona ha esposto nei giorni scorsi un contrassegno di un’associazione dedita al trasporto d’ammalati. Ma l’ammalato non c’era. Di fatto, l’uomo utilizzava la propria auto privata esponendo un contrassegno dell’associazione benefica per acquisire l’uso esclusivo di un posto auto destinato ai disabili.

La polizia municipale, guidata dal comandante Stefano Blasco, per l’occasione ricorda che non è mai consentito utilizzare un contrassegno disabili senza disabile a bordo. Alla persona in questione è stata contestata dalla sezione radiomobile, con l’ispettore capo Mostaccio, sezione incaricata di controllare l’uso corretto degli stalli, una sanzione di 165 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente, senza escludere altri accertamenti.

