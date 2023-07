"Estate senza glutine" - Tempostretto

REDAZIONALE Pane, pizze, cornetti caldi e tanto altro, tutto appena sfornato e senza glutine!

REDAZIONALE – Grande successo a Messina per Il Fornaio Bakery interamente dedicato al Senza glutine, senza Lattosio e altre intolleranze a distanza di 8 mesi di apertura. La Formula "Il Fornaio" nasce grazie ad un prezioso bagaglio di esperienza e competenze acquisite negli anni nel settore GLUTEN FREE. Il Fornaio Bakery con il MOOD “Estate Senza Glutine” vuole, anche in Estate, accontentare con tantissime offerte artigianali tutti i clienti e poter gustare i prodotti estivi con il piacere del gusto SENZA GLUTINE. Gelati, Tranci di Torta, Mousse, cassatine, viennesi, pesche messinesi, babà, biscotti, panini al burro, Pangocciole, la fantastica Brioche con il Tuppo e tantissimi altri prodotti senza glutine anche torte di compleanno. Oltre al senza glutine cerchiamo di accontentare anche coloro che sono intolleranti al lattosio con tantissimi prodotti proprio per loro. Nel nostro "IL FORNAIO" troverete un’ampia offerta Gluten Free, Lactose Free e Vegan… Ogni giorno potrete gustare: Pane in vari formati, Cornetti, crostate, Pasticceria, Torte, Rosticceria, Pizze…. ecc ecc

Un trionfo di Sapori da mangiare anche con gli occhi

Per poter dare un’offerta completa non mancano i nostri prodotti di focaccerie e rosticceria, Arancini al pistacchio, tradizionali salsiccia e funghi e al salmone, Pitoni tradizionali e prosciutto, la schiacciata messinese con salsiccia patate e broccoli, la focaccia messinese tradizionale capricciosa e tanti altri gusti,… Un trionfo di Sapori da mangiare anche con gli occhi

Ti Aspettiamo nel nostro punto vendita presso il Viale San Martino 258 accanto la Cartoleria Prinzi.