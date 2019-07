Estate, tempo di cene all’aperto: i consigli e le ricette per una serata in compagnia - Tempostretto

Sfiziosi menù e gustosi consigli per le cene estive all'aperto

Arriva la bella stagione, le giornate si allungano e la sera si può godere di tanta luce in più. Dunque viene voglia di passare del tempo all’aria aperta, magari in compagnia dei nostri amici, organizzando una bella cena in giardino o sul terrazzo, arricchita da sfiziosi menù.

Ecco perché oggi scopriremo insieme qualche esempio di ricetta, uniti ai consigli per organizzare una perfetta cena all’aperto.



Consigli da seguire prima della cena

Antipasto: bruschette e gazpacho

Si comincia dall’antipasto, che dovrà essere gustoso ma anche leggero, per non appesantire sin da subito gli invitati. In tal senso, il consiglio è di tenere in considerazione opzioni evergreen come le bruschette, magari in versione vegetariana, dunque a base di pomodori e olive. Anche la versione di mare sa come andare incontro sia al palato, sia alla leggerezza, e stavolta si fa riferimento alle bruschette con burrata e alici. Queste, poi, possono essere facilmente abbinate con del gazpacho verde fatto in casa.



Primo piatto: cous cous e riso

In estate esistono grandi classici ai quali è quasi impossibile rinunciare, e fra questi si trova ovviamente il cous cous di verdure, un must per la cucina da bella stagione e per le cene all’aperto.

Fra gli ingredienti principali troviamo melanzane, peperoni, pomodori, zucchine e funghi, anche se in realtà è possibile inserire qualsiasi verdura che ci piace. La prima alternativa a questa opzione è il riso venere con avocado e salmone: una soluzione creativa e colorata, ma anche particolarmente saporita ed eclettica.



Secondo piatto: spiedini e tomini alla griglia

Bisogna fare molta attenzione ai secondi piatti, specialmente quelli a base di carne, che possono rivelarsi molto pesanti in estate. Qui il consiglio è di optare per dei classici leggeri come gli spiedini di pollo, accompagnandoli alle verdure e alternandone i tocchetti sul bastoncino.

Per i vegetariani, invece, ecco un’idea alternativa per il secondo piatto: si tratta dei deliziosi tomini da scaldare alla griglia, ai quali andrà unito anche il miele o una marmellata di frutta.

È il caso di fare una piccola chiusura con i consigli sul dolce: meglio optare per qualcosa di fresco e anche di leggero, come ad esempio una buonissima torta allo yogurt o una ricca di frutta, molto semplice da preparare. Anche la classicissima cheesecake sa come andare incontro alle esigenze di una cena primaverile all’aperto, meglio ancora se arricchita con un topping di frutta fresca.