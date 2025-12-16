 Estorsione con metodo mafioso, arrestato uomo del clan Bontempo Scavo

Estorsione con metodo mafioso, arrestato uomo del clan Bontempo Scavo

Redazione

Estorsione con metodo mafioso, arrestato uomo del clan Bontempo Scavo

martedì 16 Dicembre 2025 - 09:15

Un 54enne di Tortorici aveva chiesto ad un allevatore mille euro per restituire i bovini che gli erano stati presi

I Carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina, nei confronti di un 54enne, di Tortorici, già condannato in via definitiva, per “associazione di tipo mafioso” nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Mare Nostrum”, quale appartenente al gruppo mafioso dei “Bontempo Scavo”.

Si procede per il reato di “estorsione”, aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosi, ai danni di un allevatore di Castell’Umberto.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e delegate ai Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, hanno consentito, allo stato, di acquisire un grave quadro indiziario, a carico del 54enne, in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, per aver costretto la vittima mediante violenze e minacce a corrispondergli la somma di denaro pari 1.000 euro, per ottenere la restituzione di alcuni capi di bestiame che gli aveva rubato.

Inoltre, le modalità di commissione delle condotte sono state tali da ingenerare nella vittima una condizione di assoggettamento e omertà, anche in ragione della notoria appartenenza dell’indagato al gruppo mafioso tortoriciano dei “Bontempo Scavo”.

Le indagini erano state avviate nel giugno scorso, dopo che i Carabinieri di Cesaró avevano appreso del ritrovamento in un’area rurale notevolmente distante dal luogo della sottrazione dei bovini, dei quali era stato denunciato lo smarrimento.

Nella circostanza, la significativa distanza tra i due Comuni delimitati, tra l’altro, da un territorio piuttosto impervio – aveva indotto i Carabinieri a ritenere improbabile l’allontanamento autonomo degli animali e ad avviare le investigazioni, ricostruendo la dinamica dei fatti e risalendo alle condotte illecite contestate all’indagato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED