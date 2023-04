Estorsione e maltrattamenti in famiglia, nei guai un uomo di 52 anni - Tempostretto

La Polizia di Milazzo è intervenuta in seguito alle richieste di aiuto del padre e della sorella

MILAZZO – Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla Polizia (l’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni del padre e della sorella. La misura cautelare di massimo rigore scaturisce dal grave quadro indiziario emerso in seguito alle ripetute richieste d’aiuto delle vittime nel corso delle ultime settimane. Il cinquantaduenne, infatti, con cadenza pressoché quotidiana, avrebbe preteso somme di denaro. Se negate, non avrebbe esitato a minacciare e ad inveire contro i parenti. In più di un’occasione, avrebbe inoltre distrutto suppellettili e mobilia creando uno stato di stress e sofferenza continui.