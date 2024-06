Europee, Bernardette Grasso la più votata di Forza Italia a Messina

48 mila preferenze personali alle elezioni europee entusiasmano l'esponente forzista

La sindaca di Rocca di Capri Leone e onorevole regionale Bernardette Grasso esulta per il risultato conseguito alle elezioni europee. La sua posizione all’interno di Forza Italia ne esce infatti rafforzata: è la più votata del partito, a Messina e provincia.

“Sono grata e soddisfatta del risultato straordinario ottenuto da Forza Italia e dalla mia candidatura alle elezioni europee. Con quasi 48 mila preferenze personali, di cui circa la metà a Messina e provincia – risultando la più eletta del Partito e tra quelli con più preferenze in assoluto – abbiamo dimostrato ancora una volta che il lavoro, se fatto con dedizione e impegno, paga sempre.

Questo successo non è solo mio, ma di tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e hanno lavorato instancabilmente al mio fianco. Un ringraziamento speciale va ai nostri sostenitori, militanti e simpatizzanti, che con il loro entusiasmo e la loro passione hanno reso possibile questo risultato eccezionale.

Il forte consenso ottenuto nel comprensorio nebroideo, nel capoluogo di provincia, nelle Isole, nella fascia tirrenica e jonica sono una chiara testimonianza della fiducia che i cittadini ripongono nel mio operato e nel lavoro di tutti coloro che sanno fare squadra. Un consenso che mi gratifica ma allo stesso tempo mi carica di responsabilità, per continuare con rigenerata determinazione a portare avanti le istanze dei cittadini, le quali meritano attenzione e riconoscimento in qualunque sede istituzionale, all’interno del Partito e in Europa”.