Europee, da Alternativa popolare appello al voto per la pesca in Sicilia

Lo ha lanciato il coordinatore regionale di Ap Alfonso Alaimo, candidato per le elezioni dell'8 e 9 giugno

In una sala gremita a Palermo di esponenti del mondo della pesca, Alfonso Alaimo (nella foto), coordinatore regionale per la Sicilia di Alternativa Popolare e candidato alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, ha lanciato un accorato appello al voto. Alaimo ha espresso rispetto per il settore della pesca, dichiarando “di aver ascoltato per la prima volta in maniera approfondita le problematiche che affliggono questa importante realtà economica siciliana”.

Durante il suo intervento, Alaimo ha spiegato che Alternativa Popolare, “pur essendo un partito di dimensioni modeste, è estremamente determinato e combattivo”. Affiliato formalmente al Partito Popolare Europeo, di ispirazione democristiana e conservatrice, Alternativa Popolare abbraccia alcuni principi conservatori, senza tuttavia essere contrario all’ecologia. Alaimo ha sottolineato che il partito sostiene un’ecologia “ragionata”, non influenzata da ideologie preconcette”.

Alaimo ha criticato “la mancanza di una rappresentanza adeguata degli interessi italiani in Europa, nonostante l’Italia invii 75 eurodeputati su un totale di 705. Questo deficit politico, secondo Alaimo, “ostacola la capacità di affrontare efficacemente problemi cruciali come le restrizioni sulla pesca del merluzzo, che impattano negativamente sull’economia locale”.

L’obiettivo di Alternativa Popolare è portare in Europa rappresentanti capaci di dare voce alla “segreteria dell’Italia”, difendendo degnamente gli interessi nazionali. Rivolgendosi ai presenti, Alaimo ha concluso il suo discorso facendo appello al “voto per il cambiamento e per il futuro dei giovani, stanchi di dover emigrare per mancanza di opportunità in Sicilia, rappresentando un’alternativa credibile rispetto ai partiti che hanno governato finora, promettendo un impegno concreto per migliorare le condizioni socio-economiche della regione e del Paese”.

