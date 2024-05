Europee, De Luca: “60mila voti a Messina o cadranno delle teste”

Il leader di Sud chiama Nord fissa gli obiettivi e striglia i suoi: "Datevi una mossa". Elogi per Basile: "La scelta più azzeccata"

MESSINA – Dimesso dal Policlinico, dove è stato curato per una polmonite acuta, Cateno De Luca dà una strigliata agli assessori della Giunta Basile e ai presidenti delle partecipate “Si sono imborghesiti. Non si vogliono sporcare le mani, alcuni, e non cercano il consenso”. Il leader di Sud chiama Nord annuncia una campagna elettorale soft, in camper, riducendo il tour nazionale, e invita tutti gli amministratori e i dirigenti a fare il “salto di qualità in Sicilia, per raggiungere l’obiettivo del 4%”. E fissa l’obiettivo per Messina (60mila voti) e provincia (altri 90mila voti). Altrimenti qualche testa cadrà. A partire dai coordinatori per finire dai componenti dell’amministrazione Basile e delle partecipate. Un “tagliando” da effettuare post elezioni.

“Abbiamo 14mila aderenti di Sud chiama Nord e 10mila in Sicilia: si diano una mossa – dice De Luca – Ho cacciato da Palazzo Zanca lobbisti e ladri. E ora chi governa ha la responsabilità politica di cercare il consenso. Ho messo anima e sangue per ottenere questi risultati. Tutti si devono una mossa. Io sono il capo politico e decido su assessori e presidenti delle partecipate”.

Parole dolci solo per Federico Basile, “la scelta più azzeccata, un valido direttore d’orchestra”. “Ma i musicanti saranno cambiati se non ci saranno i risultati”, tuona De Luca.

