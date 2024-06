Europee. “Il Pd cresce anche a livello locale” VIDEO

Il commento di Maria Flavia Timbro, candidata per il Partito democratico

di Marco Olivieri e Simone Milioti

MESSINA – “Non solo una grande affermazione del Partito democratico a livello nazionale. Il Pd cresce pure in ambito locale. Il percorso tracciato dalla segretaria Elly Schein piace alla gente. Abbiamo raggiunto persone nuove ed era questo l’obiettivo”. Ecco il primo commento post elezioni europee da parte di Maria Flavia Timbro, che ha ottenuto 11.392 voti, più di settimila in provincia.

La candidata Dem giudica positivamente il suo risultato: “La mia non era una candidatura preventivata e in un solo mese si è raggiunto un buon numero di voti. Un riconoscimento che intendo reinvestire nel partito, nella sua ripresa. Il Pd non è ancora radicato nel nostro territorio? C’è molto da lavorare”.

