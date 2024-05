Europee, la scuola Galatti chiusa fa “traslocare” le sezioni alla “Mazzini-Gallo”

La quarta municipalità informa i propri cittadini dello spostamento e intanto ha avviato la ricognizione per le barriere architettoniche ai seggi elettorali

MESSINA – Il destino delle sezioni elettorali della scuola G. Galatti. Questo è quanto chiesto dai consiglieri della quarta municipalità con una nota del 30 aprile scorso agli uffici del Servizio elettorale del comune di Messina. I residenti delle zone tra via Tommaso Cannizzaro e Piazza del Popolo, che solitamente votano nelle sezioni dalla 111 alla 118, ospitate dall’istituto, dove voteranno visto che la struttura è chiusa per i lavori di messa in sicurezza? Il dipartimento ha risposto che saranno dirottati alla “Mazzini-Gallo” di via Natoli, n. 81.

E intanto, in vista delle Europee, i consiglieri si sono adoperati per chiedere alle scuole interessate dalle operazioni elettorali all’interno dei villaggi della quarta municipalità se ci siano o meno barriere architettoniche, così da muoversi in tempo per l’abbattimento. Secondo i consiglieri serve “conoscere con un congruo margine di tempo, l’esistenza di impianti di sollevamento o ascensori da manutenere preventivamente, al fine di intervenire prontamente e consentire a tutti gli elettori di accedere agevolmente al seggio e votare”.