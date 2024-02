Evade dai domiciliari per aggredire la moglie

Due donne denunciano le violenze dei rispettivi mariti alla Polizia di Capo d'Orlando

E’ stato arrestato ed è ora rinchiuso in carcere a Barcellona l’uomo accusato di aver aggredito la moglie. E’ successo a Capo d’Orlando dove purtroppo l’uomo è il protagonista di uno dei due casi di maltrattamenti in famiglia scoperti in pochi giorni.

L’uomo, di origine nigeriana, era già stato allontanato da casa ed era ai domiciliari proprio per precedenti episodi di violenza alla compagna. La misura cautelare non è però bastata a fermarlo: in ben due occasioni, di notte, ha manomesso il braccialetto elettronico e in un’altra occasione si è presentato a casa della donna offendendola ed aggredendola. Il giudice per le indagini di Patti, su richiesta della Procura diretta da Angelo Cavallo, ne ha perciò disposto la carcerazione.

Sempre a Capo d’Orlando una donna rumena con il marito di origine tunisine, dopo avere anch’essa subito lesioni e maltrattamenti da parte del compagno è riuscita, in un periodo di assenza del marito che aveva fatto rientro in Tunisia, a raccontare tutto il suo dramma e a denunciarlo. La vittima si è presentata al Commissariato locale dove gli agenti hanno raccolto la denuncia e il 26 febbraio scorso, appena il marito violento è rientrato in Italia, gli hanno notificato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto a frequentare la vittima.