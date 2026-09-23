Eventi in biblioteca: via alle proposte per la stagione culturale

Il Comune di Messina lancia un avviso pubblico per raccogliere iniziative, laboratori e presentazioni da inserire nel calendario

Si apre una nuova fase per la programmazione culturale della Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina. Il dipartimento Servizi alla Persona ha infatti pubblicato una determina che approva l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla creazione di un calendario coordinato di eventi, che si svolgeranno all’interno del Palazzo della Cultura in viale Boccetta dal 1° novembre 2026 fino al 30 aprile 2027.

Gli obiettivi e le tipologie di attività

L’amministrazione comunale intende valorizzare il patrimonio librario e promuovere la lettura attraverso il coinvolgimento attivo del territorio. Le proposte che potranno essere candidate riguarderanno laboratori di lettura ad alta voce, gruppi di lettura, presentazioni di libri, attività di divulgazione su personaggi storici o artistici locali e laboratori didattico-creativi rivolti a tutte le fasce d’età. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività che vedono la città peloritana fregiata della qualifica di Città che Legge e promotrice del Patto Locale per la Lettura.

Modalità di partecipazione e scadenze

Possono presentare la propria istanza associazioni culturali, enti del Terzo Settore, fondazioni, scuole, enti pubblici e privati, oltre a singoli esperti, autori e cittadini residenti a Messina o in provincia. L’avviso prevede la concessione gratuita degli spazi della biblioteca, specificando che le attività si svolgeranno a titolo completamente gratuito per i proponenti e senza alcun onere finanziario per l’ente locale, garantendo al contempo l’accesso libero per il pubblico.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro le ore 12 del 6 ottobre 2026, inviando la documentazione tramite posta elettronica certificata o all’indirizzo email ordinario dedicati dall’ente.