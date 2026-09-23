 Condotta danneggiata in via Santa Marta, lavori ripresi in mattinata. Acqua solo per due ore, ecco dove

Condotta danneggiata in via Santa Marta, lavori ripresi in mattinata. Acqua solo per due ore, ecco dove

Redazione

Condotta danneggiata in via Santa Marta, lavori ripresi in mattinata. Acqua solo per due ore, ecco dove

mercoledì 23 Settembre 2026 - 08:50

Limitazioni in alcune parti della zona centro nord, altrove erogazione regolare

Sono riprese questa mattina le attività di riparazione della condotta idrica di via Santa Marta, danneggiata accidentalmente durante i lavori sulla linea elettrica eseguiti da una ditta per conto di E-Distribuzione.

Le operazioni, avviate ieri e proseguite fino alla tarda serata, sono state sospese nel corso della notte a causa delle prolungate piogge, che non consentivano di proseguire le lavorazioni nelle necessarie condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, grazie alle manovre fatte sulla rete, la distribuzione idrica è garantita sull’intero territorio comunale, seppure con alcune limitazioni nel centro cittadino.

In particolare, nella giornata odierna i serbatoi di Annunziata Bassa, Annunziata Alta, Trapani e Torre Vittoria, che servono il centro cittadino, consentiranno una distribuzione idrica ridotta a circa due ore.

Amam continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulla progressiva normalizzazione del servizio.

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