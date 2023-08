Eventi nella VI Municipalità, "l'amministrazione non ci ha coinvolto" - Tempostretto

Lo affermano il presidente Francesco Pagano e il Consisglio, che hanno inviato una nota a sindaco e assessori

MESSINA – “Il Comune ci coinvolga nella realizzazione degli eventi nel nostro territorio. Per l’estate 2023, non è avvenuta alcuana interazione”. Il presidente, Francesco Pagano, e il Consiglio della VI Municipalità scrivono al sindaco Basile e agli assessori Finocchiaro, Currò e Minutoli: “L’amministrazione della città di Messina ha puntato molto in questa stagione estiva sugli eventi, approntando un calendario ricco di spettacoli. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il programma dell’agosto messinese ed è così che la sesta Municipalità è venuta al corrente dell’organizzazione di alcuni eventi nei villaggi che ricadono nel suo territorio. Eventi organizzati dall’amministrazione comunale, nell’ambito delle feste patronali, senza che vi sia stato alcun coinvolgimento da parte della nostra istituzione, né che sia stato – quantomeno per cortesia istituzionale – comunicato in alcun modo. Il tutto nonostante le numerose richieste”.

“Ci sia una maggiore interazione tra amministrazione e VI Municipalità”

Si legge sempre nella nota: “Chiarendo come ogni evento previsto in un villaggio della VI Municipalità sia accolto con favore da tutti i membri del Consiglio, ci si chiede in funzione di quali parametri siano stati scelti i luoghi per gli spettacoli, considerato che durante la stagione estiva si celebrano quasi la totalità dei festeggiamenti dei patroni dei nostri ventuno villaggi. Ricordiamo che vi sono aree nate proprio per essere adibite a rappresentazioni all’aperto come l’anfiteatro di Sperone, per il quale non è stata prevista alcuna attività. O per i villaggi della riviera, che in questa stagione accolgono tanti visitatori. Ma tutto ciò vale ugualmente per i casali collinari”.

E ancora: “Un capitolo a parte va dedicato agli spettacoli organizzati nell’area dell’ex Sea Flight a Torre Faro, ma non per Torre Faro. Grandi eventi che fa piacere ospitare ma che nulla hanno a che vedere con le rappresentazioni dedicate ad una comunità, come quelle che si chiedeva fossero organizzati per le feste patronali nel territorio. Siamo certi che venga colto lo spirito di questo comunicato, condiviso da tutti i consiglieri, a prescindere dallo schieramento politico di appartenenza. L’obiettivo è quello di chiedere una maggiore interazione tra amministrazione e Municipalità, nel rispetto reciproco dei ruoli istituzionali che rappresentano. La sesta Municipalità risponderà ancora una volta presente, come ha sempre fatto ogni volta che se ne è presentata l’occasione. A esclusivo beneficio di tutti i cittadini”.

La foto è di repertorio del luglio 2022.