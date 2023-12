Ex Grandi Magazzini a Tremestieri. Pulito il cortile, per la parte interna bisognerà aspettare - Tempostretto

La struttura in condizioni pessima dopo l'incendio di oltre vent'anni fa

MESSINA – Mentre gli abitanti di Tremestieri (e della zona sud di Messina) si stanno impegnando per riaccendere i riflettori sull’area ex Sanderdon, con la costituzione di un comitato con cui chiedono la rivalorizzazione e progetto sostenibili che possano aiutare la città, nel villaggio sulla riviera ionica c’è un altro eco-mostro che cambia, anche se soltanto parzialmente, volto.

Ripulito il cortile

Si tratta degli ex Grandi Magazzini, da oltre 20 anni abbandonati a loro stessi dopo il grande incendio che ha distrutto per metà la struttura. Poi un lungo, lunghissimo iter burocratico, fatto di attese e rimpalli di responsabilità, sequestri e immondizia che si è accumulata negli anni. Fino a diventare una grande discarica, che ora sarà ripulita. Già nei giorni scorso, su ordinanza del sindaco Federico Basile, la polizia municipale e la polizia metropolitana hanno dato inizio alle operazioni. Messina Servizi ha ripulito il cortile esterno e ammassato tutto il materiale negli angoli, in attesa di essere rimossi già nei prossimi giorni.

Più lunghi i tempi per bonificare l’interno

Passerà del tempo, invece, per poter accedere all’interno. Saranno i Vigili del Fuoco a dover dare il via libera, dopo aver valutato l’integrità della struttura e scongiurato eventuali possibilità di crollo, per evitare una tragedia all’interno di un’altra tragedia che si protrae da oltre vent’anni. Nel 2002, un enorme incendio ha distrutto i padiglioni con tutto il materiale all’interno, facendo parzialmente crollare metà dei Grandi Magazzini, poi buttati giù con le ruspe, ma solo nella parte colpita dalle fiamme, per evitare crolli inaspettati. Nell’aprile del 2022 il Tribunale di Barcellona aveva intimato ai proprietari di bonificare l’area entro 30 giorni, ma soltanto ora, oltre un anno dopo, si sta procedendo grazie all’intervento del Comune.