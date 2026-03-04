Ex Lavatoio, dopo la disattivazione degli allacci ora la bonifica

Una prima parte è stata ripulita ma si attendeva la rimozione degli allacci per completare la bonifica

Non sono ancora iniziate le demolizioni all’ex Lavatoio. L’impresa Cericola ha da tempo allestito il cantiere nell’area ma – diceva venerdì scorso l’Ufficio commissariale al risanamento “nonostante i numerosi solleciti Messina Servizi Bene Comune non ha provveduto all’eliminazione dei rifiuti che si sono accumulati nel tempo. Soltanto dopo la pulizia dell’area sarà possibile procedere”.

Ora Messina Servizi precisa che “la presenza di rifiuti in alcune baracche non è riconducibile a un nostro disservizio ma alla sequenza tecnica e di sicurezza concordata con la Struttura commissariale per il Risanamento e con i soggetti incaricati delle operazioni propedeutiche alla demolizione”.

Una prima parte di bonifica è iniziata. “Le aree e i locali accessibili e in sicurezza sono stati oggetto di interventi di pulizia e rimozione – spiega Messina Servizi -. Per alcune baracche, invece, è stato concordato di non procedere fino al completamento delle attività di disattivazione delle utenze e rimozione/gestione di cavi e allacci, passaggio indispensabile per consentire la bonifica in condizioni di sicurezza e la successiva demolizione”.

La rimozione dei sottoservizi è iniziata ieri pomeriggio. Una volta conclusa, Messina Servizi “completerà la bonifica secondo i tempi condivisi con la Struttura commissariale”.