Facebook e Instagram down. Cos’è successo oggi 5 marzo

I social di Meta, il gruppo di Mark Zuckerberg, sono andati offline per circa un’ora. Ecco cos’è successo a Facebook e Instagram

Facebook e Instagram offline per circa un’ora, oggi 5 marzo. Un disservizio diffusosi a macchia d’olio che ha colpito la stragrande maggioranza degli utenti, impossibilitati ad accedere ai due social network del gruppo Meta, gestito dall’imprenditore Mark Zuckerberg.

Il disservizio, stando a quanto riportato da Downdetector.com, è iniziato intorno alle 16.00 e ha impedito l’accesso al social a diversi utenti che si sono visti disconnessi tanto dalle sessioni sui browser web quanto dalle app dedicate.

Utenti disconnessi dai social

Per tutta la durata del disservizio gli utenti, pur digitando correttamente nome utente e password, hanno ricevuto in risposta un messaggio di errore o di incorretta digitazione dei dati. Per fortuna il disservizio è rientrato nel giro di un’ora, sebbene ancora si registrino problematiche nel caricamento di alcuni contenuti -come le storie di Facebook o il feed di Instagram.

Disservizi, seppur con una diffusione inferiore, anche per il nuovo social di Meta in diretta concorrenza con l’ex Twitter ad oggi divenuto X. Anche Threads di Instagram ha prodotto messaggi di errore e problemi di accesso, ora in fase di risoluzione.