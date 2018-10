"Puliamo il mondo". Bonificata l'area a monte di Villa Dante

Puliamo il mondo è l'iniziativa nazionale di Legambiente, giunta alla sua 26esima edizione, che si propone di incentivare la tutela ed il recupero degli spazi verdi. La 26esima edizione, a Messina, è stata curata da Fare Per Cambiare e Legambiente Peloritani assieme all'Associazione Faro ed al Centro di accoglienza migranti del Collereale.

Fare per Cambiare ha avuto in gestione l'area davanti al grande piazzale della fermata tranviaria Villa Dante, di fronte al Gran Camposanto, capolinea anche di alcune linee bus, con un movimento di viaggiatori di diverse migliaia al giorno. L'area, da troppo tempo, non rientra nei piani di pulizia ordinaria del Comune ed era in condizioni disastrose.

Protagonisti giovani ed adulti di diverse etnie, l'area è stata oggetto di una pulizia completa culminata con l'impiantazione di una piantina a simboleggiare il primo passo nella rinascita di quell'area, che sarà oggetto di una riqualificazione costante. Si è poi passati alla pulizia nella parte interna vicina della Villa e si sono recuperati, oltre ai materiali di scarto presenti all'interno dell'area verde, anche alcuni ferri pericolosi per l'incolumità pubblica.

Aiutanti graditi gli ospiti delle Comunità Terapeutiche gestite dal Centro di Solidarietà Faro di Messina e gruppo di camerunensi e senegalesi, ospiti del Cas, Centro di Accoglienza Migranti, gestito dalla Croce Rossa Italiana a Collereale. Giovani che hanno contribuito alla raccolta differenza di oltre 30 sacchi di rifiuti.