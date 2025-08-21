Famiglia di Brescia intossicata dopo cena a Santa Teresa di Riva, scatta l’inchiesta

Il ricovero al Policlinico di Messina per il bimbo di 6 anni e i genitori, dopo la cena a base di pesce crudo

Scatta l’indagine sul caso della famiglia brianzola ricoverata per intossicazione dopo una cena in un ristorante di Santa Teresa di Riva, lo scorso 7 agosto. Padre, madre, i due figli e la nonna sono stati ricoverati al Policlinico e dimessi poco prima di ferragosto.

Tornati nel bresciano hanno denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Erbusco, che hanno notiziato la locale Procura. Con molta probabilità il caso sarà seguito per competenza dalla Procura di Messina, dopo l’eventuale trasmissione di atti da parte della magistratura bresciana. Intanto però i Nas di Catania e gli ispettori Asp hanno già effettuato un primo accertamento sulla vicenda.

La famiglia aveva cenato a base di pesce crudo e crostacei. I primi dolori addominali e il vomito sono arrivati poco dopo ed hanno fatto temere per il bimbo di sei anni. Per lui la famiglia è corsa in ospedale a Messina dove però sono stati ricoverati tutti quanti, all’insorgenza dei sintomi.

Il referto dei medici parla di gastroenterite acuta da Escherichia coli e di infestazione da elminti, probabilmente anisakis, un parassita diffuso nei pesci crudi.