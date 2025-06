“Family Fishing” a Villaggio Unrra, una gara di pesca nel segno della partecipazione

Si è svolta la prima edizione della manifestazione in spiaggia, promossa dall'associazione Giovani Generazioni Future

MESSINA – Si è svolta ieri, nella spiaggia del Villaggio Unrra, nel territorio di competenza della Seconda Municipalità di Messina, la prima edizione della manifestazione “Family Fishing”. Un’iniziativa che ha unito sport, natura e condivisione, coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Giovani Generazioni Future presieduta da Salvatore Oteri con il supporto dei ragazzi dei Team I Falchi del Mare e il Team Fishing Messina I gladiatori dello Stretto, e promosso dai consiglieri Giovanni Danzi e Salvatore Lanfranchi trovando la piena condivisione da parte di tutto il Consiglio della Seconda Municipalità.

All’appuntamento erano presenti il presidente della Seconda Municipalità Davide Siracusano, l’Assessore Antonino Carreri e i consiglieri della II municipalità Giuseppe Crimi e Pietro D’Arrigo. “La manifestazione ha registrato una buona affluenza, soprattutto considerando che si tratta della prima edizione, confermandosi come una proposta valida per valorizzare le nostre spiagge e promuovere la pesca sportiva come attività accessibile a tutti”, sottolineano gli organizzatori.

Gli organizzatori hanno espresso pure “grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. E ringraziano la Capitaneria di Porto di Messina per l’autorizzazione concessa allo svolgimento della manifestazione ed il fattivo supporto, l’amministrazione comunale di Messina per la concessione del patrocinio. L’evento ha rappresentato un’occasione importante per riscoprire il mare come spazio di socialità, educazione e rispetto dell’ambiente, aprendo la strada a nuove edizioni sempre più partecipate”.

Il Consiglio della Seconda Municipalità di Messina anche con questa manifestazione conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che valorizzino il territorio, incentivino la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzino il senso di comunità attraverso momenti di aggregazione e la pratica dello sport all’aria aperta, soprattutto nel proprio litorale quasi pronto per la stagiona estiva.