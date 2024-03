"Fantoc...", spunta scritta volgare a piazza Lo Sardo: l'ira di Basile

Il sindaco: "C'è chi manca di rispetto verso la propria città"

MESSINA – Qualcuno imbratta con il gesso piazza Lo Sardo, conosciuta come piazza del Popolo. La scritta è volgare, a terra: “Fantoc…”.

Dopo aver provveduto a ripulire, il sindaco Federico Basile interviene con un post su Facebook: “Fantoc… a chi ha avuto questa splendida idea e a tutti quelli che “amano” la propria città in questo modo. Non è solo un atto vandalico ma la mancanza di rispetto verso la propria città nei confronti di casa propria. Nel frattempo, abbiamo già pulito per ripristinare il decoro della piazza. E lo sapete che io non dico mai brutte parole…”.

