Faro Superiore in festa con Anna Ammendolia: cento anni di vita, forza e passione

100 candeline, infiniti ricordi. Il Comune ha consegnato una targa commemorativa

MESSINA – Faro Superiore ha celebrato ieri un evento straordinario: il centesimo compleanno della signora Anna Ammendolia, una donna amata e rispettata da tutta la comunità. Nata il 16 aprile del 1924, Anna ha attraversato un secolo di storia, portando con sé un bagaglio di esperienze, saggezza e amore.

L’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a questa eccezionale concittadina, inviando l’assessore Massimiliano Minutoli a portare gli auguri a nome del sindaco Federico Basile. Accompagnato dal consigliere comunale Dario Carbone, Minutoli ha consegnato a Anna una speciale targa commemorativa, simbolo del riconoscimento e dell’ammirazione di tutto il paese.

Durante la cerimonia, Anna è stata circondata dall’affetto dei suoi cari, che hanno reso ancora più speciale questo momento così importante. Per la comunità di Faro Superiore, Anna non è solo una testimone vivente della storia, ma anche un faro di ispirazione e di gioia. La sua vitalità, la sua forza e la sua passione per la vita sono un esempio per tutti noi, dimostrando che l’età non è mai un limite quando si ha il cuore pieno di amore e di gratitudine.

Con le candeline spente e il sorriso radioso, Anna ha festeggiato il suo centesimo compleanno, consapevole di essere un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Faro Superiore è orgogliosa di avere Anna come sua concittadina e augura che il suo cammino sia ancora lungo e pieno di felicità.