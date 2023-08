"Fate la scerbatura nel quartiere lombardo e nelle periferie". Messina Servizi: "Già in programma" - Tempostretto

La segnalazione: "Serve una programmazione cosstante non solo in centro". Messina Servizi: "Seguiamo un cronoprogramma"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Scrive il lettore Sergio Martino: “Non siamo nelle vie di un lontano Paese sottosviluppato. Siamo a pochi passi dal Viale San Martino, dal Viale Europa e dalla via Catania. Siamo nel quartiere Lombardo a Messina, un quartiere che oltre a soffrire perennemente la mancanza d’acqua, di adeguate sistemazione dei marciapiedi, della segnaletica verticale e orizzontale, soffre della carenza di una perenne manutenzione della pulizia delle strade e scerbatura. A essere precisi, tralasciando l’inciviltà dei cittadini sporchi e dei proprietari dei cani incivili, qualcosina in questi anni si è fatto, ma sempre in maniera diradata e sempre dopo segnalazioni e denunce. Ora la situazione è questa. Le foto sono solo di due vie Monza e via Bergamo, ma il resto delle altre vie non è che stia meglio…”.

Continua il lettore: “Bisogna che chi ha competenza politica, amministrativa o tecnica, si renda conto che queste cose vanno programmate nell’anno solare. E non fatte in via eccezionale o perché c’è un evento (vedasi la pulizia straordinaria di via Catania in occasione del passaggio dei giganti Mata e Grifone). Fa rabbia leggere che nelle prossime settimane si effettuerà la scerbatura sempre al centro della città, mentre come sempre chi si trova un po’ piu’ fuori debba vivere in queste situazioni”.

Messina Servizi: “Già in programma”

La precisazione di Messina Servizi: “La scerbatura è prevista 6 e 14 settembre, come da programma. E l’ultimo intervento è stato effettuato prima della primavera. Non interveniamo sulla base degli eventi ma in relazione al cronoprogramma. I divieti di sosta sono già stati predisposti in vista dei nostri interventi. Il contratto di servizio prevede due passaggi di scerbatura, ogni sei mesi, ma a volte si rendono necessari più interventi. Là dove si ha bisogno di più interventi, lo facciamo”.





