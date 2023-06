Federico Basile sarà esperto di De Luca a Taormina. Nominati anche gli altri fedelissimi - Tempostretto

Raffica di incarichi a titolo gratuito. Nella "squadra" del nuovo sindaco taorminese tanti collaboratori stretti già impegnati in ruoli di primo piano a Messina

TAORMINA – Dal sindaco di Messina, Federico Basile, al presidente dell’Atm, Giuseppe Campagna, passando dall’assessore al Bilancio, Roberto Cicala, e dall’ex presidente di Messina Servizi (oggi sindaco di Roccalumera e deputato regionale), Giuseppe Lombardo. Ma non solo. Il neo sindaco di Taormina Cateno De Luca ha nominato la sua squadra di esperti a titolo gratuito. Ne fanno parte alcuni dei suoi fedelissimi e collaboratori più stretti, per altro già impegnati in ruoli di primo, se non primissimo, piano. Come l’attuale sindaco di Messina, Federico Basile, al quale è stato conferito l’incarico di esperto a titolo gratuito in materia contabile ed economico-finanziaria. Tra i nuovi esperti di De Luca a Taormina, figura anche la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, che potrà occuparsi di programmazione e gestione delle politiche sociali. L’ing. Massimo Brocato, già “quota” deluchiana nel Consiglio di amministrazione del Cas, è stato invece nominato esperto in materia di attività di lavori pubblici, partenariato pubblico-privato, assetto del territorio, pianificazione urbanistica, finanziamenti regionali, statali e comunitari, ambiente e viabilità.

L’assessore del Comune di Messina, Roberto Cicala, sarà esperto a titolo fruito in materia di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, incarico finalizzato alla costituzione di una banca dati unica del contribuente per attuare politiche di lotta all’evasione tributaria e aumentare la capacità di riscossione dell’ente. Il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, sarà esperto del sindaco De Luca in materia di trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile, parcheggi, finanziamenti, attività promozionali e organizzazione di eventi connessi. Luciano Fumia (marito della presidente di Amam, Loredana Bonasera) ha ricevuto l’incarico di esperto a titolo gratuito in materia di sviluppo web e comunicazione progettazione, consulenza web marketing e gestione progetti web. Maria Grazia Interdonato, presidente di Messina Servizi bene comune, sarà esperta in materia di politiche ambientali e gestione dei rifiuti. Infine, Giuseppe Lombardo, sindaco di Roccalumera, ha ricevuto l’incarico in materia di servizio raccolta e spiazzamento rifiuti della città.

Ogni incarico sarà svolto in diretta collaborazione con il sindaco De Luca e avrà durata fino al 31 dicembre 2023 con possibilità di proroga.

