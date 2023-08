Ferragosto, raccolta porta a porta regolare. Predisposti interventi per eliminare i falò - Tempostretto

Squadre per attività di pulizia spiagge. Sabato prossimo scarrabili a Fondo Fucile e a Minissale

MESSINA – Raccolta dei rifiuti porta a porta, trasporto e spazzamento nei giorni delle festività di Ferragosto, 14, 15 e 16, si svolgeranno regolarmente in tutta la città. Solo il 15 agosto le isole ecologiche rimarranno chiuse. Lo ha reso noto Messinaservzi Bene Comune. Inoltre, il 14 agosto, dalle 17 saranno attivate delle squadre per interventi straordinari di rimozione dei falò in tutta la città. Il 15 agosto, nelle aree Nord e Sud, verranno anche svolti servizi antimeridiani di pulizia spiagge e pomeridiani di svuotamento dei cestini delle mini-isole ecologiche. Infine, sabato 12 agosto degli scarrabili saranno posizionati nei villaggi di Minissale (area parcheggio fermata Atm) e Fondo Fucile dalle 7 alle 11.30. I cittadini potranno conferire suppellettili, ingombranti, Rae.