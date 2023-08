Ferragosto: visite serali al Teatro antico di Taormina, Isola Bella e Museo di Naxos - Tempostretto

Le mostre a Taormina e Naxos, i concerti, gli eventi letterari

TAORMINA – Con la settimana di Ferragosto, tornano le visite serali al Teatro Antico di Taormina che nei giorni 12, 13, 14, 15 e poi il 29 agosto accoglierà turisti e appassionati di archeologia e storia del mondo antico a orario continuato dalle 9 e fino alle 23.45 (ultimo ingresso alle ore 23, acquistabile anche online sul sito Aditus). Sono regolarmente aperti, come annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Paolo Scarpinato, tutti i siti gestiti dal Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano.

Al Teatro antico di Taormina, insieme al complesso monumentale del teatro greco-romano, sarà visitabile la mostra “Palinsesti” organizzata dal Parco insieme con Electa: un progetto ibrido, tra reperti del passato e contributi multimediali che fanno del monumento-icona della Sicilia dai tempi del Grand Tour un palinsesto della memoria collettiva occidentale attraverso gli ultimi tre secoli. A Taormina ingresso gratuito a Palazzo Ciampoli per la mostra di Isabella Ducrot “La Bella Terra” organizzata da Taobuk e dal Maxxi Museo Nazionale delle arti del XXI secolo in collaborazione con il Parco Naxos Taormina.

Per chi trascorrerà le giornate ferragostane in riva al mare di una fra le baie più belle di Taormina, dalle 9 alle 19, tutti i giorni, è aperta Isola Bella, con il suo parco botanico ricco di specie tropicali e l’affascinante Villa Bosurgi, esempio di bio architettura, con i suoi padiglioni mimetizzati nella roccia e i nuovi ambienti restituiti alla fruizione del pubblico dopo i periodici interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Parco negli ultimi tre anni. All’interno della villa sono esposti reperti archeologici recuperati nelle acque dell’isola e una mostra documentale sulla storia del sito e dei suoi protagonisti.

A Giardini Naxos aperto tutti i giorni il Museo di Naxos e l’area archeologica dove la nuova segnaletica di recente rinnovata dal Parco – bilingue e ricca di immagini, curiosità e rimandi alla collezione del museo – accompagna i visitatori alla scoperta della prima colonia dei greci in Sicilia (734 a.C.).

Sempre a Naxos, nell’area intorno al museo, è allestita la mostra “Pieghe del Tempo” dello scultore Claudio Palmieri con diciannove tra sculture e installazioni che ripercorrono i trentasei anni di attività dell’artista romano e popolano gli spazi del parco, in dialogo con il paesaggio, l’Etna e il mare. La mostra è proposta da Civita.

Nell’ambito del cartellone estivo “La scena del mito” organizzato dal Comune di Giardini Naxos in collaborazione con il Parco ed altri enti, sono in programma alcuni appuntamenti durante la settimana di Ferragosto: il 16 torna in concerto il Coro Lirico Siciliano con l’omaggio a Ennio Morricone (archi e coro) in programma al Teatro della Nike e con ingresso a pagamento. Ingresso gratuito per la visita all’Arsenale navale greco (18 agosto, ore 19.30 via Larunchi) e per la presentazione del libro “La bambina di nome Etna” di Marinella Fiume (19 agosto, ore 19, Teatro della Nike). Tutto il programma sul sito del Parco Naxos Taormina.