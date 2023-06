"Ferrovia Salerno - Reggio migliorata ma tempi più lunghi, penalizzati calabresi e messinesi" - Tempostretto

18 associazioni scrivono al Ministero dei Trasporti. Nonostante la linea sia migliorata, tempi di percorrenza più lunghi rispetto al 2017

Il lotto 1A dell’alta velocità Salerno – Reggio Calabria, 35 km tra Battipaglia e Romagnano, è stato aggiudicato il mese scorso a We Build. L’intero lotto 1 è di 127 km, da Battipaglia a Praia, e una volta completo dovrebbe consentire una riduzione di 30 minuti sui tempi di percorrenza.

Oggi il treno più veloce da Reggio Calabria a Roma impiega 5 ore e 5 minuti e in direzione inversa 5 ore e 20 minuti. Da Villa San Giovanni a Roma diventano 4 ore e 55 minuti, in direzione inversa 4 ore e 57 minuti. Le altre tracce sono ancora più lunghe ma anche nella più veloce in orario estivo sono state aggiunte fermate a Vibo Pizzo in direzione nord e a Maratea in direzione sud.

Nel 2017 s’impiegava meno tempo

Diciotto associazioni calabresi ricordano che il Frecciargento 8352 impiegava 4 ore e 52 da Reggio a Roma e 4 ore e 35 da Villa a Roma, con cinque fermate (Rosarno, Lamezia, Paola, Salerno e Napoli Afragola).

“Dai dati in nostro possesso – scrivono – emerge che dal 2017 ad oggi alcune caratteristiche in alcuni rami della linea sono migliorate, per cui è auspicabile che il tempo di 4 e 35 minuti sia subito ripristinato e, ove possibile, ridotto. E’ incomprensibile che, a parità di tracciato, nel 2017 si impiegasse di meno. Si veda ad esempio la tratta Paola – Salerno che veniva percorsa in 91 minuti e che viene adesso percorsa in 107 minuti dal treno più veloce. Risultano poco comprensibili anche alcune fermate e sarebbe opportuno che le strutture tecniche del Ministero possano verificarne la frequentazione, visto che alcune sarebbero con scarsissimo numero di viaggiatori, tendente a zero, come ad esempio la fermata di Afragola del Frecciargento più veloce”.

Penalizzati calabresi e messinesi

Tempi lunghi che gravano “sui viaggiatori calabresi e siciliani, in particolare messinesi. 4 h e 30 minuti è il tempo limite per poter svolgere le attività di lavoro con rientro nella stessa serata, evitando quindi costi aggiuntivi di permanenza”.

Le associazioni firmatarie

Club di Territorio di Reggio Calabria del T.C.I., Sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra, Delegazione di Reggio Calabria del F.A.I., WWF Reggio Calabria, Archeoclub dello Stretto, Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria, Associazione culturale Anassilaos, Associazione culturale Ulysses, Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Associazione Incontriamoci sempre, Associazione treni storici e turistici, Associazione Ventotene, Circolo culturale Apodiafazzi, Circolo Culturale Rhegium Julii, Rotary Club di Reggio Calabria, Rotary Club di Reggio Calabria Nord, Associazione Italiana Parchi Culturali, Da domani.