Festa del cinema di Roma. Delia Duran sul red carpet con l’abito della stilista reggina Polimeni - Tempostretto

ROMA – Nuovo grande successo per la stilista reggina Luana Polimeni che dopo la passerella a Venezia di Elisabetta Gregoraci con un capo delle sue preziose collezioni, il 26 ottobre ha visto sfilare alla Festa del Cinema di Roma, con uno dei suoi abiti-scultura, l’attrice e modella venezuelana Delia Duran. L’abito prescelto dalla Duran fa parte della stessa collezione di quello selezionato dalla Gregoraci, Oroscenza, una collezione dedicata alla forza interiore delle donne e che parte dal racconto “La storia di Sophia” scritto dalla stessa Polimeni.

“Phaos, che in greco significa luce vitale, salvezza, gioia, è il nome dell’abito

scultura realizzato per Delia Duran in occasione del cinema film festival capitolino” spiega la stilista.

Un abito composto dal corpino scultoreo realizzato in creta e dipinto con dettagli in oro 24 carati e un gonnellone in organza di seta in nero con un’asimmetria sul davanti, completato da una lunga coda imponente. Nel corpino, “due visi diametralmente opposti nello stato d’animo: Lei in bianco con espressione estatica, oroscente, con i dettagli in oro a porre il focus sul mood della collezione, oroscenza, appunto, ispirata alla forza interiore delle donne. Lui in nero con espressione crudele e di rabbia scomposto dall’odio e dalla violenza in un atto di distruzione. Bianco e nero, guerra e pace, luce e buio enfatizzano lo scontro incontro tra i due protagonisti” illustra, ancora, la Polimeni. Un simbolo, quindi, di riscatto e forza femminile, realizzato da una donna – la stilista reggina che da anni con estro, competenza e professionalità racconta la bellezza oltre le apparenze (“Dress the Soul”, infatti, è la filosofia delle sue creazioni) – per una donna, la Duran, che a sua volta è stata vittima in passato di un ex partner, tanto da decidere di interpretare, il cortometraggio sul “Mostro”, prodotto dal marito Alex Belli, per sostenere l’associazione DifendiAmo e sensibilizzare sulla tematica della violenza di genere, soprattutto

domestica.